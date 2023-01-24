Cami avlusundaki uygunsuz görüntülere gözaltı!

Esenyurt'ta cami avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir caminin avlusunda bir erkekle kadının uygunsuz hareketlerde bulundukları bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden A.A.H. (21) Bayrampaşa'da, V.A. (16) ise Esenyurt'ta yakalandı.

Haklarında "dini değerleri aşağılama" suçundan işlem yapılan yabancı uyruklu 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.