Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Cami avlusundaki uygunsuz görüntülere gözaltı!

Esenyurt'ta cami avlusundaki uygunsuz görüntülere ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt'ta cami avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan 2 kişi gözaltına alındı

Giriş: 24.01.2023 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
Cami avlusundaki uygunsuz görüntülere gözaltı!
Cami avlusundaki uygunsuz görüntülere gözaltı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Esenyurt'ta cami avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir caminin avlusunda bir erkekle kadının uygunsuz hareketlerde bulundukları bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden A.A.H. (21) Bayrampaşa'da, V.A. (16) ise Esenyurt'ta yakalandı.

Haklarında "dini değerleri aşağılama" suçundan işlem yapılan yabancı uyruklu 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kuru pasta içinde uyuşturucu ele geçirildi
Kuru pasta içinde uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı
Edirne'de otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı
Fabrikadaki grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi
Fabrikadaki grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 tutuklama
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.