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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cami avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu

        Cami avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu

        Şırnak'ta cami avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu. Bebek Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 00:01 Güncelleme: 26.02.2024 - 00:01
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        Cami avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir caminin avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu.

        Yenişehir Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda çanta içerisinde bebek olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerince soğuktan etkilendiği belirlenen kız bebek, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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