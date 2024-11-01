Cami avlusunda havaya ateş açtı!

Fatih'te cami avlusunda silahla havaya ateş edip kaçtı!
İstanbul Fatih'te İsmail Ağa Camii'ne cuma vakti gelen bir kişi avluda silahla havaya ateş açtıktan sonra kaçtı. Olay kameraya yansırken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
Giriş: 01.11.2024 - 14:55 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:55
Fatih'te bulunan bir camiye gelen kişi, silahla havaya ateş açtı.
DHA'da yer alan habere göre ilçede bir kişi Çarşamba'da bulunan İsmail Ağa Camii'ne cuma vakti gelen kişi avluda silahla havaya ateş açtıktan sonra buradan ayrıldı.
OLAY KAMERAYA YANSIDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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