Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cameron: İsrail'e erhal soruşturma açılmalı

        İngiltere Dışişleri Bakanı, Gazze'de yardım bekleyenlerin öldürülmesinin soruşturulmasını istedi

        İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in dün Gazze'de insani yardım bekleyen 115 Filistinlinin ölümüne neden olan saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Derhal soruşturma başlatılmalı ve hesap sorulmalı. Bunun bir daha yaşanmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 21:23 Güncelleme: 01.03.2024 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cameron: İsrail'e erhal soruşturma açılmalı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Dün Gazze'de yardım konvoyu bekleyenlerin ölmesi korkunçtu." ifadelerine yer verdi.

        "Derhal soruşturma başlatılmalı ve hesap sorulmalı. Bunun bir daha yaşanmaması gerekiyor." değerlendirmesini yapan Cameron, bölgeye yetersiz yardım malzemesi ulaştırıldığına dikkati çekti.

        Cameron, Gazze'ye şubatta ulaştırılan yardım miktarının ocaktakinin yarısı olduğunun ve bunu kesinlikle kabul edilemez bulduklarının altını çizdi.

        İsrail'in Gazze'dekilere yeterli insani yardımın ulaşmasını sağlama yükümlülüğü bulunduğuna vurgu yapan Cameron, şunları kaydetti:

        "Çözülmesi gereken birkaç sorun tespit ettik. İsrail acilen daha fazla geçiş açmalı, bürokratik engelleri kaldırmalı, Gazze'deki yardım operasyonlarını etkinleştirmeli, sıradan Filistinlileri, sivil toplum kuruluşlarını, sağlık çalışanlarını ve yardım faaliyetlerinde bulunan diğer kişileri korumak için gerekli çatışmasızlık mekanizmasını oluşturmalıdır."

        REKLAM

        Çatışmalara insani ara verilmesinin önemine de işaret eden Cameron, bunun ihtiyaç malzemelerinin girişi ve esirlerin çıkışını sağlamanın tek yolu olduğunu ifade etti.

        İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri dün bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 115 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı.

        Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadeleri kullanılmıştı.

        İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.

        Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.

        İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Elon Musk'tan OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a yapay zeka davası
        Elon Musk'tan OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a yapay zeka davası
        Tarihi bedel!
        Tarihi bedel!
        Heyelan köyü ikiye böldü! 40 ev ve köyün camisi boşaltıldı
        Heyelan köyü ikiye böldü! 40 ev ve köyün camisi boşaltıldı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?
        Habertürk Anasayfa