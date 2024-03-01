Cameron: İsrail'e erhal soruşturma açılmalı

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İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Dün Gazze'de yardım konvoyu bekleyenlerin ölmesi korkunçtu." ifadelerine yer verdi.

"Derhal soruşturma başlatılmalı ve hesap sorulmalı. Bunun bir daha yaşanmaması gerekiyor." değerlendirmesini yapan Cameron, bölgeye yetersiz yardım malzemesi ulaştırıldığına dikkati çekti.

Cameron, Gazze'ye şubatta ulaştırılan yardım miktarının ocaktakinin yarısı olduğunun ve bunu kesinlikle kabul edilemez bulduklarının altını çizdi.

İsrail'in Gazze'dekilere yeterli insani yardımın ulaşmasını sağlama yükümlülüğü bulunduğuna vurgu yapan Cameron, şunları kaydetti:

"Çözülmesi gereken birkaç sorun tespit ettik. İsrail acilen daha fazla geçiş açmalı, bürokratik engelleri kaldırmalı, Gazze'deki yardım operasyonlarını etkinleştirmeli, sıradan Filistinlileri, sivil toplum kuruluşlarını, sağlık çalışanlarını ve yardım faaliyetlerinde bulunan diğer kişileri korumak için gerekli çatışmasızlık mekanizmasını oluşturmalıdır."

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Çatışmalara insani ara verilmesinin önemine de işaret eden Cameron, bunun ihtiyaç malzemelerinin girişi ve esirlerin çıkışını sağlamanın tek yolu olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri dün bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 115 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.

Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.