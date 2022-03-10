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Cameron Diaz kendini ailesine adadı: Yüzümü bile yıkamıyorum!

Cameron Diaz kendini ailesine adadı: Artık yüzümü bile yıkamıyorum!

Dört yıl önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Cameron Diaz, müzisyen Benji Madden ile evlenip anne olduktan sonra kendini ailesine adadı. Değişen hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Diaz, "Artık yüzümü bile yıkamıyorum" dedi

10.03.2022 - 10:16 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan ve 2018 yılında oyunculuğu bırakma kararı alan Cameron Diaz (49), mesleğinden uzaklaştıktan sonra hem hayatının hem de kendi bedenine bakışının nasıl değiştiğini anlattı.

  • "DÜŞÜNDÜĞÜM EN SON ŞEY DIŞ GÖRÜNÜŞÜM"

    "Rule Breakers" adlı bir podcast yayınına online konuk olarak katılan Diaz, sahip olduğu "tonlarca" kozmetik malzemesine rağmen artık onları eskisi kadar kullanmadığını anlattı. Ünlü yıldız, "Oyunculuktan uzaklaştıktan sonra üzerinde düşündüğüm en son şey dış görünüşüm." dedi.

  • Son olarak 2014 tarihli "Annie" adlı filmde kamera karşısına geçen Cameron Diaz, daha sonra da bütün zamanını ve dikkatini ailesine vermeyi tercih etti. Bir zamanlar Hollywood'daki herkesin ana hedefi olan "güzel görünme" tuzağına düştüğünü anlatan Diaz, "Kesinlikle ve tam olarak, bütün kadınların maruz kaldığı toplumsal nesneleştirme ve sömürünün kurbanıyım." ifadelerini kullandı.

  • "The Mask" (Maske) adlı filmle adını geniş kitlelere duyurduktan sonra aralarında; "Charlie'nin Melekleri", "There's Something About Mary" ve "Öteki Kadın" gibi yapımlarda rol alan Cameron Diaz, ayrıca oyunculuğa dönmeyi düşünmediğini defalarca tekrarladı.

  • "VAHŞİ GİBİYİM!"
     
    Bir aktris olarak bulunduğu çevrelerde bunun aksinin pek de mümkün olmadığını belirten Diaz, "Güzellik kriterlerini dikkate almamak ve kendine bakmamak mümkün değil. Bence bu en önemli ayrıntılardan biri. Son sekiz yıldır ise bir "vahşi" gibiyim." dedi.

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