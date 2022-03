"The Mask" (Maske) adlı filmle adını geniş kitlelere duyurduktan sonra aralarında; "Charlie'nin Melekleri", "There's Something About Mary" ve "Öteki Kadın" gibi yapımlarda rol alan Cameron Diaz, ayrıca oyunculuğa dönmeyi düşünmediğini defalarca tekrarladı.