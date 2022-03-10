"HAYATIMIN EN TATMİN EDİCİ KISMI"

Evliliğin ve anneliğin hayatının en tatmin edici kısmı olduğunu ifade eden Diaz, bunun kendisi için "her şey" demek olduğunu ekledi. Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak için çok uzun süre beklediğini anlatan Camero Diaz, bu yüzden de bu konuda herhangi bir kafa karışıklığı yaşamadığını belirtti.

Diaz, kendisine yöneltilen "Bir daha asla kamera karşısına dönmeyi düşünmüyor musunuz?" sorusuna da "Bakın, hayatta hiçbir şey için 'asla' demem. Peki bir daha film yapacak mıyım? Bunu planlamıyorum, ama yapar mıyım? Bilmiyorum, bir fikrim yok. Belki... Asla "asla" demem." yanıtını verdi.