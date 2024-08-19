Cameron Diaz kameralardan uzak büyüttüğü çocuklarıyla görüntülendi

Çift ayrıca, çocuklarının güvenliği ve gizliliği için fotoğraf paylaşmadıklarını belirterek, oğulları için "Ama o çok tatlı. Çok mutlu ve minnettar hissediyoruz" dedi.

Çift, kızlarının doğumunu Ocak 2020'de duyurmuştu.