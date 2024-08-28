Cameron Diaz ile eşi Benji Madden'den aşk öpücüğü
51 yaşında ikinci kez anne olan Cameron Diaz, bebeği ve eşi Benji Madden ile çıktığı akşam yemeği sonrası görüntülendi
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Cameron Diaz, önceki gün Montecito'da sade bir akşam yemeğinin ardından eşi Benji Madden ile görüntülendi. Çift, birbirlerine sevgi dolu bir öpücük kondururken fotoğraflandı.
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51 yaşındaki oyuncu Cameron Diaz ile 45 yaşındaki müzisyen Benji Madden, yanlarında henüz 6 aylık olan bebeklerini de aldı.
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2015’te evlenen çiftin ikinci çocuğu mart ayında dünyaya geldi. Çift, ilk çocuklarının doğumunu Ocak 2020'de duyurmuştu.
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30 Ağustos’ta 52’nci yaşına girecek olan Cameron Diaz, son filmini 2022’de çekmişti. Ünlü oyuncu, şu sıralar kameralardan uzak bir hayat yaşıyor ve çocuklarıyla ilgileniyor.
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Çocuklarıyla nadiren görüntü veren Cameron Diaz, geçtiğimiz haftalarda eşi ve çocuklarıyla birlikte aile gezisi yaparken görüntülenmişti.
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İkinci çocuğuna hamilelik dönemiyle ilgili bilgi paylaşmamaları, çiftin ebeveynlik yolculukları hakkında spekülasyonlara yol açmıştı.
47 yaşında ilk kez anne olan Cameron Diaz ile Benji Madden hakkında taşıyıcı anne yöntemine başvurduklarına dair spekülasyonlar yapılsa da çift bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.
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