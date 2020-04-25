"HALA ÇOK HEYECANLIYIM"

Anne olmanın onu çok mutlu ettiğini belirten oyuncu, "Hayatımın en iyi, parçası... Çok minnettarım ve çok mutluyum. Şimdiye kadar yaşadığım en iyi şey. Hala çok heyecanlıyım. İnanamıyorum" dedi.