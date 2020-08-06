Rolling Stones dergisine konuşan 47 yaşındaki Diaz, şunları söyledi:

Asla kendi adıma bir marka çıkarmadım. Bu çok kolay gibi görünüyor ama ben hep oyuncuydum. Bu meslek beni kovalamadı, ben onun peşinden gittim. Çünkü tutkulu olduğum şeylerini izini sürmekten asla bıkmam.