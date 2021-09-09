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Camdaki Kız yeni sezon oyuncuları kim? Camdaki Kız hikayesi nedir? İşte merak edilenler...

Kanal D ekranlarının geçtiğimiz sezona damga vuran yeni dizisi Camdaki Kız bu akşam yeni sezonun ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi geçen sezonu Nalan ve Sedat'ın düğün gecesiyle bitirmişti. Diziseverler Camdaki Kız dizinin yeni sezon konusunu ve oyuncularını araştırıyor. Camdaki Kız dizisinin hikayesi ne? Camdaki Kız dizisi oyuncuları kim?

09.09.2021 - 19:19 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • CAMDAKİ KIZ KONUSU

    Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

  • Burcu Biricik

    Nalan

    Emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride’nin tek çocuğudur. Sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Şimdi de Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Sıcakkanlı, sevgi dolu, vicdanlı, çalışkan ve yumuşak huyludur. Başta annesi ve babası olmak üzere herkese karşı saygılıdır. Kurallara uyar ve asla aşırıya kaçmaz. Hayatını annesinin yönettiği biçimde yaşamaya alışkındır.

  • Devrim Yakut

    Gülcihan

    Gülcihan, Rafet Koroğlu’nun karısıdır. Büyük bir aşiret reisinin kızı olduğu için kendine çok güvenen, güçlü bir kadınken Rafet’le olan evliliğinde zamanla pasif, Rafet’ten korkan, başarısızlık hissiyle mücadele etmek zorunda kalan bir kadına dönüşmüştür. En kıymetlisi oğlu Sedat’tır. Sedat’ı çocukluğundan beri el bebek gül bebek yetiştirmiş ama ortaya çıkan sonuç karşısında hep Rafet tarafından beğenilmediği için, yine kendini suçlu hissetmektedir.

  • Feri Baycu Güler

    Döndü

    Koroğlu köşkünün tek hizmetçisidir. Gülcihan’ın hemşerisidir. Gülcihan’ı genç kızlık zamanlarından beri tanımaktadır. Neşeli, eğlenceli, hoş sohbet, komik bir kadındır. Her durum ve insan için her zaman bir tespiti vardır. Dedikodu yapmayı çok sever.

  • Feyyaz Şerifoğlu

    Sedat

    Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından “bir baltaya sap olamamakla” suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir çocuktur. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan’ı çıkarır.

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