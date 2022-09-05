Camdaki Kız yeni sezon tarihi!

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Sedat ve Nalan'ın düğün günü geldiğinde Feride sonunda Nalan'a sert davranmaktan vazgeçer. Nalan normal şartlarda annesinin bu kadar yumuşak davranmasına şahit olmadığı için oldukça şaşkındır. Babası ile bazı gerçekleri öğrenen Nalan'ın ruh hali değişmiştir. Öte yandan düğün günü Cana hala Sedat'ın peşindedir. Feride olaya dahil olacak ve işleyişi değiştirecektir.