CAMDAKİ KIZ 45. SON BÖLÜM KONUSU

Feride ve Hayri konağı terk edince yalnız kalan Nalan, Hayri’nin geri dönüşüyle umudunu yeniden kazanır. Pervin’in kim olduğunu öğrenen Muzo, Pera’ya karşı güvenini kaybeder. Cana’nın hamile olduğunu önce Selen sonra da Feride öğrenir ve ikili bu probleme bir çözüm bulmak için kolları sıvar.