Nalan'ın "Hayat benim için ne kadar zor sen farkında mısın?" sözlerine karşılık olarak Hayri'nin "Zor olan ne biliyor musun, seninle 1-2 saat vakit geçirdikten sonra seni öyle eve, kocanın yanına göndermesi zor. Bana zoru anlatma tamam mı, zor bu." sözleri duygusal anlar yaşatıyor.