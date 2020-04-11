Cambridge Üniversitesi: Koronavirüs dünyaya yayılırken 3 kez mutasyona uğradı!

11 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçerken, bir yandan da bilim insanlarının virüsün özelliklerini ve yayılma şeklini belirlemek için yürüttüğü çalışmalar da devam ediyor.
Son olarak Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar koronavirüsün Aralık'tan Mart'a kadar seyrini takip ederek genetik geçmişinin ortaya koyan bir çalışma yürüttü. Çalışmadan elde edilen bulgularda birbirine çok yakın özelliklerde 3 tip koronavirüs olduğu tespit edildi.
Tip A olarak tanımlanan orijinal virüs, yarasa ve pangolinlerden insanlara geçmiş ve salgının başlangıç noktası olan Çin'de ortaya çıkmıştı. Ancak Çin'de görülen birçok vakanın virüsün mutasyona uğramış hali olan Tip B olduğu tespit edildi.
Tip A'nın en çok görüldüğü ülkelerin ise Avustralya ve ABD olduğu belirtilirken, 400 binden fazla vakanın görüldüğü ABD'den incelenen örneklerin 3'te 2'sinin Tip A olduğu ifade edildi. Ancak ABD'de incelenen vakaların büyük çoğunlukla ülkenin batı yakasından olduğu, New York'la ilgili verilerin değerlendirilmediği bilgisi paylaşıldı. Bilim insanları ABD'de alınan önlemlerin yetersiz olmasından dolayı Çin'de dolaşımda olan Tip B virüsün değil, orijinal virüs olan Tip A'nın hızla yayıldığını düşünüyor.
Dr. Peter Forster'ın başkanlık ettiği bir ekip tarafından yürütülen araştırmaya göre, İngiltere'deki vakaların yüzde 75'i Tip B olarak tanımlanırken, İsviçre, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'daki vakaların da çoğunlukla Tip B olduğu ifade edildi.
Bir diğer tip olan Tip C'nin ise Tip B'den mutasyona uğradığı ve Singapur üzerinden Avrupa'ya yayıldığı tahmin ediliyor. Bilim insanları virüsün farklı ülkelerde bağışıklık sistemi direncini aşabilmek için sürekli olarak mutasyona uğradığına inanıyor.
Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, çalışmanın genel bir tablo sunduğunu ancak kesin sonuçlara varmak için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Çalışmayı yayınlayan bilim insanları, birçoğu Avrupa ve ABD'deki ilk vakalardan olmak üzere sadece 160 enfekte kişiden alınan örneklerle bu çalışmanın yapıldığına dikkat çekiyor.
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