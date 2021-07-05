Cambridge Düşesi kendini karantinaya aldı

AA

Kensigton Sarayından yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle teması olduğu için kendisini evinde tecrit eden Kate Middleton'ın, herhangi bir semptomu olmadığı ancak ilgili tüm hükûmet yönergelerini takip ettiği belirtildi.

Evinde 10 gün karantinada kalacak olan Middleton'ın son halka açık etkinliğinin geçen cuma günü Wimbledon ziyareti olduğu biliniyor.

Cambridge Düşesi, daha önce iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmıştı.