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Cambridge Düşesi Kate Middleton, Covid-19 teması nedeniyle kendini karantinaya aldı

İngiltere'de Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan biriyle teması olduğu için kendisini 10 gün karantinaya aldığı açıklandı.

05.07.2021 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Cambridge Düşesi Kate Middleton, Covid-19 teması nedeniyle kendini karantinaya aldı
Cambridge Düşesi kendini karantinaya aldı
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Kensigton Sarayından yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle teması olduğu için kendisini evinde tecrit eden Kate Middleton'ın, herhangi bir semptomu olmadığı ancak ilgili tüm hükûmet yönergelerini takip ettiği belirtildi.

Evinde 10 gün karantinada kalacak olan Middleton'ın son halka açık etkinliğinin geçen cuma günü Wimbledon ziyareti olduğu biliniyor.

Cambridge Düşesi, daha önce iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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