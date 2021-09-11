Anadolu'dan gelen insanlar çok fazla oldu. O bölgelerde aşırı sıcak var, yeşillik yok, kuraklık var. Sivas tarafından geliyorlar, denize hiç inmeden yaylalarda konaklıyorlar, geziyorlar. Sonra Karadeniz'in diğer illerine gidiyorlar. Aşırı yoğunluk var. Normal yıllara göre, hastalığa rağmen çok hareketli bir yıl yaşandı."