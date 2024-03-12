Çamaşırları yıkarken yapılan hatalardan kaçınmak için uygulayabileceğiniz 10 ipucu!
Çamaşır yıkamak haftalık rutinin bir parçasıdır ve zaman zaman sıkıcı bir eylem haline gelebilir. Ancak bu eylemi uygularken bazı püf noktalarını uygulamak çamaşırlarınızdan tam verim almanızı sağlayabilir. İşte, sizin için çamaşır yıkarken uygulayabileceğiniz 10 püf noktası!
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Çamaşır yıkamak kolay gözüken bir eylem olsa da bazı doğru bilinen yanlış pratikler olabilir. Bunlar; çamaşırların solmasına, kirin üzerinde kalmasına ve kokmasına sebep olabilir. Bunun gibi sorunları yaşamamanız adına sizin için bazı çamaşır yıkama ipuçlarını derledik. İşte, detaylar...
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1. ÇORAPLARI BİR ARADA TUTMAK İÇİN FİLE KULLANMALISINIZ
Fileli bir çamaşır torbası genellikle gözden kaçan bir çamaşır yıkama tüyosudur. Daha önce "iç çamaşırı çantaları" olarak adlandırılan bu fileler, sütyen ve iç çamaşırlarından çok daha fazlası içindir. Ayakkabı, çorap gibi eşyalarda da kullanılabilir.
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2. ÇAMAŞIRLARINIZI ÇOK SIKIŞTIRMAMALISINIZ
Çamaşır makineleri, içinde hareket edecek yer olduğunda kıyafetleri daha iyi temizler. Bu temizliği sağlarken kiri çıkartmak amacıyla kıyafetleri makinenin içinde çalkalar ve su kullanımını içindeki yüke göre ayarlar. Bunların yanı sıra, deterjanın yük boyunca dağılması için alana ihtiyacı olduğundan sıkıştırmamak önemlidir.
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3. SOLMAYI ÖNLEMEK İÇİN KOYU RENKLİLER TERS ÇIKARTILMALIDIR
Koyu renkli giysileri çamaşır makinesine koyarken ters çevirmeniz solmayı önlemeye yardımcı olur. Deterjanın giysinin içine girmesini sağlayan bu yöntem, dış yüzeyi solmaya karşı korur. Bununla birlikte solmayı azaltmak için koyu renkleri soğuk suyla yıkamak iyi bir çözüm olabilir. Ayrıca parlaklığı artırmak ve leke çıkarmaya yardımcı olmak için klor içermeyen bir ağartıcı kullanılabilir.
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4. DETERJAN MİKTARI FAZLA OLMAMALIDIR
Daha fazla deterjan konduğunda kıyafetler olduğundan daha temiz çıkmaz bu yüzden gereken ölçü dışına çıkılmamalıdır. 1 çay bardağı (100-150 ml) deterjan büyük miktarda çamaşır için fazlasıyla yeterlidir. Fazla konulan deterjan durulanmazsa kirin çamaşırın üzerinde kalmasına neden olacağından az deterjan kullanılmalıdır.
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5. GİYSİLERİNİZİ MAKİNEDE ÇOK BEKLETMEMELİSİNİZ
Makinede uzun süre kalan kıyafetler bir süre sonra içeride hapsolduğu için kokmaya başlar. Bu yüzden yıkama işlemi tamamlandıktan sonra, kokuyu önlemek ve kırışmayı azaltmak için çamaşırlarınızı mümkün olan en kısa sürede çıkartmalısınız.
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6. UZUN KULLANMAK İÇİN UYULMASI GEREKEN BİR YIKAMA SIKLIĞI VARDIR
Kıyafetlerin uzun ömürlü olması için belirli bir yıkama sıklığına sahip olması gerekir. Örneğin havluların kokmasın diye yaklaşık 3 kullanımdan sonra yıkanması gerekirken sütyenler hassas giysiler olduğu için her 2 kullanımdan sonra yıkanmalıdır.
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Kot pantolonların kir ve terle temas etme olasılığı daha düşük olduğundan 4-5 giyme sonrası yıkanabilir. Bunun dışında çarşafları diri ve temiz tutmak için en az haftada bir kez yıkamak gerekir. Ayrıca yastık kılıflarının aksine, gerçek yastıklarda zamanla biriken bakteri, yağ, kir ve tozların temizlenmesine yardımcı olmak için yastıkların yılda en az 2 kez yıkanması lazımdır.
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7. YUMUŞATICI KULLANMAMALISINIZ
Yumuşatıcılar kıyafetlerin güzel kokmasını sağlasa da giysilerin içindeki emiciliği azalttığından kullanılmamalıdır. Yani, sıcak bir günde pamuklu bir gömlekteki pamuk teri emer ve gömleğin yüzeyinde kurur.
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Ancak yumuşatıcıyla yıkandığında kıyafetlerdeki emicilik zamanla yok olur, bu da yumuşatıcı katmanlarının zamanla birikmesine ve kıyafetlerdeki kir ile kokuları hapsetmesine neden olur.
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8. BEYAZ KIYAFETLER RENKLİLERLE KARIŞTIRILMAMALIDIR
Kıyafet yıkarken renklerin birbirine karışmaması için dikkat etmek önemlidir. Özellikle beyaz kıyafetlerde farklı renklerin girdiği kıyafetler, diğer bembeyaz kıyafetlerin sararmasına neden olabilir bu yüzden renkler karıştırılmamalıdır.
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9. DOĞRU SU SICAKLIĞI SEÇİLMELİDİR
Renklerin akmasını önlemek ve kumaşları korumak için doğru su sıcaklığı seçilmelidir. Hassas çamaşırları, çekmesi muhtemel kumaşları, nevresimleri ve karışık çamaşırları soğuk suda yıkamak için en iyisidir. Bununla birlikte havlular, çarşaflar ve çok kirli çamaşırlar için sıcak su kullanılmalıdır.
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10. DETERJAN HAZNESİNE KONULMALIDIR
Deterjanın makinede topaklanmaması için tozun belirlenen deterjan çekmecesine konması gerekiyor. Sıvılar giysilerin üzerine bulaştığından sıvı deterjanlar makinenin içine kapakla atılmamalıdır. Makinenin arkasında veya altında bulunan bölmeler sayesinde deterjan mümkün olan en kısa sürede dolaşıma girdiğinden deterjan sadece hazneye eklenmelidir.
Kaynak: The Guardian, Good House Keeping, Armand Hammer, Whirl Pool