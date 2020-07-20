Çamaşır makinesinin tahliye borusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - AMASYA

İlçe merkezi Yeni Mahalle'de bir vatandaş evinde beslediği kedinin çamaşır makinesinin tahliye borusuna sıkıştığını fark edince, itfaiyeden yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye gelen Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

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