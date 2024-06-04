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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çamaşır makinesi cinayetinde kelepçe! | Son dakika haberleri

        Çamaşır makinesi cinayetinde kelepçe!

        İstanbul Arnavutköy'de iki kardeş arasında babalarına alacakları çamaşır makinası parası yüzünden çıkan kavgada Cemil T. kardeşi Seyfi T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli kardeşi Bilecik'te yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Giriş: 04.06.2024 - 15:07 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:07
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        Çamaşır makinesi cinayetinde kelepçe!
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        Olay, 1 Haziran Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre, babalarına çamaşır makinesi almak isteyen iki kardeş aile arasında toplanan para konusunda anlaşmazlık yaşadı.

        TARTIŞMA CİNAYETE DÖNÜŞTÜ

        Konuşmak için parkta buluşan iki kardeş Cemil T. (41) ile Seyfi T. (33) arasında kavga çıktı. İddiaya göre Kavga sırasında Seyfi T. ağabeyi Cemil T.'yi bıçakladı. Seyfi T., olay yerinden kaçarken yaralanan ağabeyi sokakta bir süre ilerledikten sonra kaldırıma oturarak çevredekilerden yardım istedi. O anlar güvenlik kamera tarafından kaydedildi.

        Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirerek kan kaybeden yaralıya tampon uyguladı. Sağlık ekipleri, yaralıyı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İki gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Cemil T., dün hayatını kaybetti.

        ŞÜPHELİ KARDEŞ BİLECİK’TE YAKALANDI

        Korkunç olayda şüpheli kardeşin Bilecik’e kaçtığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli Seyfi T. İstanbul Cinayet Büro Amirliği ve Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı. İstanbul’a getirilen şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Fotoğraflar: İHA

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