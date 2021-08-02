Camacho-Quinn altın kazandı

Olimpiyat Stadı'ndaki yarışı Camacho-Quinn 12.37'lik derecesiyle rakiplerinin önünde bitirdi ve altın madalyanın sahibi oldu.

Gümüş madalyayı ABD'li Kendra Harisson 12.52'lik zamanıyla, bronz madalyayı ise Jamaikalı Megan Tapper 12.55'lik derecesiyle elde etti.

Dün, kadınlar 100 metre engelli yarı finali 3. seride piste çıkan Camacho-Quinn, 12.26'lık derecesiyle olimpiyat rekoru kırmıştı.