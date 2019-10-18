18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şişecam Topluluğu'nun sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden "Cam Yeniden Cam" projesi, "Sürdürülebilir İş Ödülleri" töreninde "Sosyal Etki" kategorisinde ödül aldı.
Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Cam Yeniden Cam Projesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında "Sosyal Etki" kategorisinde finale kalan 23 proje arasından ödülü almaya hak kazandı.
Şişecam Topluluğu adına ödülü, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Demircan ve Kurumsal İletişim Direktörü Hale Elif Ergün aldı.
2014'TEN BU YANA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 2014 yılından bu yana hayata geçirilen Sürdürülebilir İş Ödülleri, toplum ve çevreyi odak noktasına alan uzun vadeli hedef ve strateji sahibi projeleri ödüllendiren en prestijli yarışmalar arasında yer alıyor.
Kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini proaktif olarak ele alıp yöneterek önemli etkiler yaratmış projelerini öne çıkarmak ve geniş kitleler ile paylaşmak hedefinden yola çıkan yarışmada değerlendirme çoğu akademisyenlerden oluşan 37 jüri üyesi tarafından yapıldı.
İlk değerlendirme sonucunda Sosyal Etki kategorisinde finale kalan 23 proje arasına girmeyi başaran Cam Yeniden Cam, finalde ödülü almaya hak kazanan proje oldu
PROJEYİ 2011 YILINDA HAYATA GEÇİRDİ
Şişecam Topluluğu, camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirdiği sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projesi Cam Yeniden Cam aracılığıyla bugüne kadar 1.2 milyon tondan fazla cam atığın geri dönüşüme kazandırıldığı belirtildi.
Böylece 6.5 milyar adet cam şişenin çöpe gitmesinin önüne geçen proje kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve farkındalık aktiviteleriyle, bugüne kadar 3 milyon kişiye ulaşıldığı ve cam geri dönüşümünün önemi konusunda bilincin artmasının sağlandığı kaydedildi.
Öte yandan, proje kapsamında 250 binin üzerinde ilköğretim öğrencisine eğitim verildiği aktarıldı.
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