Cem (KUBİLAY AKA)

Genç ve başarılı bir iş insanı olan ve köklü bir aileden gelen Cem, bir görenin bir daha unutamayacağı, kadın erkek, genç yaşlı, herkesi kendine çeken olağanüstü bir sosyal yeteneğe sahip, doğuştan ışıklı bir adamdır. Üniversiteden sonra yıllarca Londra’da kalmış, sıradan bir markayı ülke çapında önemli hale getirmiştir. Yakışıklı, iyi kalpli ve sosyal biridir. Hayatta anlaşmanın yolunu bulamadığı tek insan Leyla’dır; çünkü aralarında feci bir rekabet ve aşk vardır.

Kubilay Aka Kimdir?

1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunudur. Üniversite eğitimi sonrasında oyunculuk eğitimi alarak kariyerinin ilk adımlarını atan Aka, ilk olarak 2016 yılında Durul Taylan ve Yağmur Taylan’ın yönetmenliğini yaptığı ve Kanal D ekranlarında yer alan ‘Vatanım Sensin’ adlı dizide Ali Kemal karakterine hayat vermiştir. 2017 – 2021 yılları arasında yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği ‘Çukur’ isimli dizide Celasun karakterine hayat vermiştir. Bu projede adından çok söz ettiren Aka, bu projede Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Koçak Köstendil gibi isimlerle birlikte yer almıştır.