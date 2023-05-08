Cam silerken düşen iki çocuk annesinden acı haber

Kütahya'da cam silerken pencereden düşen kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.

Meydan Mahallesi Karaca Sokak'ta bir binada ikamet eden Hayriye Öztürk (28), bir hafta önce 3. kattaki evinde cam silmek için çıktığı pencereden dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.