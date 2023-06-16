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Cam silerken 6'ncı kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Nevşehir'de, evinin camını sildiği esnada dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi

Giriş: 16.06.2023 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
Cam silerken 6'ncı kattan düştü
İHA

Nevşehir'in merkeze bağlı Nar Beldesi Bahçeli Evler Mahallesi Uçar Sokak'ta meydana gelen olayda, sitenin 6. katında ikamet eden Zeliha U. (45) evinin camını silmek için pencereye çıktı.

Cam sildiği esnada dengesini kaybettiği iddia edilen kadın, 6'ncı kattan yere düştü. Çevredeki bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen kızı ve erkek kardeşi sinir krizi geçirdi. Zeliha U.'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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