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Kayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kayseri'de 45 yaşındaki kadın, 4. kattaki evinin camını silerken beton zemine düştü. Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Binanın önüne gelen kadının eşi ve yakınları, sinir krizi geçirdi

Giriş: 21.12.2022 - 18:32 | Güncelleme: ABONE OL
Cam silerken 4. kattan düştü
AA

Kayseri'de, cam silerken 4. kattan düşen B.Ö. (45), olay yerinde hayatını kaybetti.

Merkez Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde yaşayan B.Ö., cam silmek için çıktığı pencereden dengesini yitirerek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekipleri, B.Ö.'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Binanın önüne gelen kadının eşi ve yakınları, sinir krizi geçirdi. Bu arada pencerede temizlik için kullanılan bezin asılı kaldığı görüldü.

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