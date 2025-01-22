Cam silerken 13'üncü kattan düştü

Cam silen kadın 13’üncü kattan düştü
Adana'da cam silmek için 13'üncü kattaki evinin penceresine çıkan Emel Atapek, dengesini kaybedip düştü
Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda Emel Atapek (53), apartmanın 13'üncü katındaki dairede cam silmek için pencereye çıktı.
Bir süre sonra dengesini kaybeden Atapek, beton zemine düştü. Sesi duyan komşuları, Atapek'i yerde kanlar içinde bulunca, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde Atapek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Atapek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.