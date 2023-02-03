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Kahramanmaraş'ta cam silen kadın, 11'inci kattan düştü

Kahramanmaraş'ta, pencere camlarını silerken 11'inci kattan beton zemine düşen Emine Gök, olay yerinde hayatını kaybetti. Gök'ün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Giriş: 03.02.2023 - 19:15 | Güncelleme: ABONE OL
Cam silerken 11'inci kattan düştü
DHA

Kahramanmaraş'ta, cam silerken 11'inci kattan düşen Emine Gök (45), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Yirmiikigün Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanda meydana geldi. Emine Gök, iddiaya göre, binanın 11'inci katında pencere camlarını silerken beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Emine Gök'ün cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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