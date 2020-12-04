Cam kemik hastası 5 kardeş devlet desteğiyle okuyabilecek

Yaşar çiftinin kızları Songül (11),Zehra (7),Tülay (12),Nurcan (6) ve Sema Yaşar (15) doğuştan yakalandıkları cam kemik hastalığı (osteogenezis imperfekta) nedeniyle yaşıtları gibi oynayamıyor, dışarı çıkamıyor ve yatağa bağımlı yaşıyor.
Okumaya çok meraklı olan kız kardeşler okula gidemedikleri için Sason Anadolu Lisesi 9. sınıfta okuyan ablaları Fatma Yaşar'dan (17) okuma yazmayı öğrendi.
- İlçe merkezine taşınıp eğitim görecekler
Zorlu bir yaşam mücadelesi veren aileyi önceki günlerde Sason Kaymakamı Samet Serin ve Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin ziyaret etti. Ziyaretin ardından aileye ilçe merkezinde ev tutulması, 5 kardeşin eğitim ve tedavilerine oradan devam edilmesi talimatı verildi.
Bu kapsamda Sason Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca aile için ev kiralandı. Gelecek günlerde ilçe merkezine taşınacak 5 kız kardeş, bu sayede eğitim imkanına kavuşacak.
Kaymakam Serin, aileyi Çalışırlar köyündeki evlerinde ziyaret ettiklerini, ailenin sorunlarını yerinde dinlediklerini dile getirdi.
Yaşar kardeşlerin eğitim ve tedavilerinin daha kolaylaşması için ailenin Sason ilçe merkezine taşınmasını daha uygun olduğunu gördüklerini aktaran Serin, şöyle devam etti:
"O yüzden ilçe merkezinde onlara ev tuttuk, yakında ilçe merkezine taşınacaklar, burada tedavilerini daha rahat yapacaklar. Eğitimleri için de Milli Eğitim Müdürlüğünden öğretmen görevlendireceğiz. Evlerinde bu çocuklarımıza eğitim verilmesini sağlayacağız. Aileye gereken bütün destekleri vereceğiz."
Saim Yaşar da cam kemik hastası 5 kızına kendisi ve eşinin baktığını, çocuklarının en büyük sorununun tedavilerini daha rahat yapabilmeleri için ambulansın eve kadar gelebileceği bir yol ve eğitim olduğunu söyledi.
Tedavi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Yaşar, hastalık yüzünden kızlarının dışarı çıkamadığını, kemiklerinin sık sık kırılması yüzünden de sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.
Kızlarını tedavi için sürekli Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine götürmek zorunda kaldığını dile getiren Yaşar, bunun da köy ortamında yaşayan bir aile için çok meşakkatli ve masraflı olduğunu belirtti.
Yaşar şöyle devam etti:
"Bizim için ilçe merkezinde ev tutuldu. Evin döşeme işlerini, kirasını ve diğer ihtiyaçlarını Kaymakamlık karşılayacak. İnşallah önümüzdeki günlerde ilçe merkezine taşınacağız. Orada hem tedavilerini daha rahat yapacağız hem de özel eğitim öğretmenleri eve gelip derslerini verecekler. Bu sayede kızlarım eğitim görecek ve daha rahat tedavilerini yapacağız. Bugüne kadar çok zorluk çektik. Ama inşallah devletimizin de desteğiyle çocuklarımın eğitimi ve tedavisi daha rahat olacak."
Abla Fatma Yaşar da derslerinden arta kalan zamanlarda kız kardeşlerine okuma yazma öğrettiğini anlatarak, "Onlara heceleri, kelimeleri, cümleleri ve matematik dersinin bazı konularını öğrettim. İnşallah daha fazlasını da ilçe merkezine taşınınca özel eğitim öğretmenlerinden öğrenecekler." ifadesini kullandı.
Hasta kız kardeşlerden Sema Yaşar ise yatakta tüm günü geçirdiklerini, hasta olan diğer kız kardeşleriyle çeşitli oyunlar oynadıklarını dile getirdi.
Yaşar, okumayı çok sevdiklerini, bir an evvel ilçe merkezine taşınıp daha iyi bir eğitim almak istediklerini aktardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!