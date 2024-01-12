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        Haberler Yaşam Çam Dağı ormanları karla kaplandı

        Çam Dağı ormanları karla kaplandı

        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda ormanların karla kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:54
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          Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

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          Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle 'doğa ve kültür yolu'nu bünyesinde barındıran 900 rakımlı Çam Dağı da yağışın ardından beyaza büründü.

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          Çam, kestane, akasya, köknar, gürgen ağaçlarının arasında yolculuk imkanı sunan Çam Dağı, doğa ve fotoğrafseverlerin de son yıllarda uğrak noktalarından biri haline geldi.

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          Doğa ve fotoğrafsever Şerif Sarı, kar yağışlarında Çam Dağı'na geldiğini belirterek, "Özellikle doğa fotoğrafçılarının bu bölgeye gelip mevsimsel geçişlere şahit olmalarını ve bu anları ölümsüzleştirmelerini tavsiye ederim. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum" dedi.

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