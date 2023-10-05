Çam Dağı'nda sonbahar renkleri
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'ndaki ağaçlar, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü
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Coğrafi işaretli Kocaali Çam Dağı Kestane Balı üretiminin yapıldığı iki ilçe arasında bulunan 900 rakımlı dağdaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, hazan mevsiminin renklerini yansıtmaya başladı.
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İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin tonlarından oluşan manzaralar eşliğinde doğa yürüyüşü yapma imkanı bulan ziyaretçiler, sonbahar aylarında ise sarı, kahve ve kızılın ahengini izlemenin keyfini yaşıyor.
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Fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği güzergahta kendini gösteren sonbahar manzarası havadan görüntülendi.
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