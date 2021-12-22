Sakarya'nın Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran 900 rakımlı Çam Dağı da yağışın ardından beyaza büründü.

Güneşin ortaya çıktığı bölgede karın sisle bütünleşmesi, güzel görüntüler oluşturdu.

Manzara, drone ile de görüntülendi.