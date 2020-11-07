Çam ağaçları arasındaki "hazan" güzelliği büyülüyor - AFYONKARAHİSAR

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Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta ve yörede kestanelik mevkisi olarak bilinen bölge ile oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Hisarlık tepesi etekleri sonbaharda sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü.

Erkmen Tabiat Parkı ve baraj göletinin etrafını çevreleyen çam ağaçları arasında kalan kestane, meşe, kavak ve söğüt ağaçları güz mevsimde göz alıcı renkleriyle güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte doğa yürüyüşünü seven ve trekkinge ilgi duyan insanlar, buraya yoğun ilgi gösteriyor. Erkmen Baraj Göleti ile de eşsiz manzarası bulunan bölgede, çoğunlukla kestane ağaçlarının oluşturduğu alan yeşil, sarı ve kızıl renklerle görenlere görsel bir şölen sunuyor.Doğa fotoğrafçılarının da uğrak mekanı olan bölge hayranlık uyandırıyor