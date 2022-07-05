Doğasever Muhammed Mehdi Yavuz ise "Burayı görmeyi çok istiyordum, hep merak ediyordum. Hakkari'deki Cilo-Sat göllerinden bir farkı yok. Doğa harikası bir yer. Daha önce çok duydum burayı, gelip görünce de hayran kaldım" diye konuştu.