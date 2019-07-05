Gece vardiyasında kameraları kapattılar

Hakan Bulut'un haberine göre, tarımsal üretim yapan bir şirketten önceki gün gece saatlerinde, piyasa değeri 300 bin TL olan yem hammaddesi çalındı.

Olay yerinde inceleme yapan Jandarma ekipleri, hırsızlık olayı esnasında güvenlik kameralarının kapalı olmasından şüphelendi ve araştırmayı bu yönde derinleştirdi.

Jandarma ekiplerinin yaptıkları araştırma ve analizler neticesinde, hırsızlık olayının aynı şirkette görevli 5 çalışan tarafından gece vardiyasında güvenlik kameralarını kapatmak suretiyle gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şahıslar haklarında hazırlanan evraklarla birlikte adli mercilere teslim edildi.