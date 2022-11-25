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Diyarbakır'da restoranın gece bekçisi ölü bulundu

Diyarbakır'da, bir restoranda gece bekçiliği yapan Mehmet T., sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar tarafından hareketsiz bulundu. Yapılan incelemede Mehmet T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi

Giriş: 25.11.2022 - 16:31 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da çalıştığı restoranda ölü bulundu - Öne çıkan haberler
Çalıştığı restoranda ölü bulundu
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DHA

Diyarbakır'da, çalıştığı restoranda hareketsiz bulunan gece bekçisi Mehmet T.'nin (36) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yenişehir ilçesindeki bir restoranda gece bekçisi olarak çalışan Mehmet T., sabah iş yerine gelen çalışanlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekibi, Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, restoranın giriş ve çıkışlarını kapatarak olay yeri incelemesi yaptı. Mehmet T.'nin ölüm haberini alıp gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Mehmet T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, olayla ilgili olarak restoran çalışanlarını ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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