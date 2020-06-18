Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 100 günlük aradan sonra oynanan ilk maçın 43. dakikasında Sheffield United'ın lehine gelişen atakta topun çizgiyi geçmesine rağmen gol verilmedi.

Pozisyon sonrası futbolcular hakeme itiraz etse de gol çizgisi teknolojisinin bozulması üzerine konuk ekibin çizgiyi geçen topu gol değeri kazanmadı.

Premier Lig'in gol çizgisi teknoloji sisteminin işletmecisi Hawk-Eye şirketi, maçın ardından Sheffield United'dan özür diledi.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.