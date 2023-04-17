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Çalışmaya geldiği ilde iki gün önce işe giren kişi ölü bulundu

İstanbul'dan çalışmak için geldiği Zonguldak'ta iki gün önce işe giren kişi, kaldığı pansiyonda oda arkadaşı tarafından ölü bulundu

Giriş: 17.04.2023 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL
Çalışmaya geldiği ilde ölü bulundu
İHA

Zonguldak'ta bir kişi, kaldığı pansiyonda ölü bulundu.

Olay, Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde meydana geldi. İstanbul'dan Zonguldak'a çalışmak için gelen ve iki gün önce işe başlayan Okan Kurtulmuş (43), sabah saatlerinde kaldığı pansiyonda oda arkadaşı tarafından hareketsiz bulundu.

İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Okan Kurtulmuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan inceleme sonrasında Kurtulmuş'un cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kurtulmuş'un daha sonra otopsi işlemleri için Zonguldak Devlet Hastanesi'ne sevki yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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