Çalışması engellenen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi ve tanıklar olay anını anlattı - ADANA

ADANA (AA) - Adana'da bir grup tarafından yardım dağıtım çalışmaları engellenmek istenen Yüreğir Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi ve görgü tanıkları yaşananları anlattı.Yüreğir ilçesinde, 14 Mayıs'ta yardım dağıtımı engellenmek istenen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde görevli Galip Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan hemen önce Kaymakamlık binası önünde yardım tırından diğer kamu araçlarına yükleme yaptıklarını söyledi.Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de ekibi koordine etmek için bölgede bulunduğunu belirten Bülbül, "Yanında koruması da vardı. Yolun karşısından Kaymakam Bingöl'ün olduğu güzergaha doğru önce 7-8 kişi daha sonra yaklaşık 20 kişilik bir grup yaklaştı." diye konuştu.Yaklaşan gruptan bazılarının, ellerinde telefonlarla görüntü çektiğini ifade eden Bülbül, şöyle devam etti:"Art niyetli oldukları her hallerinden belliydi. Kaymakam Bingöl'ün koruması kendini tanıttı. Kaymakam'a ve korumasına hakaret ettiler. Kaymakam'ın korumasına karşı fiili saldırıda bulundular. Kaymakam'ın korumasını eğer geçselerdi, ikinci adımda Kaymakam Bey'e yumruklar isabet etmek üzereydi. Diğer koruması gelerek Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün güvenli bölgeye çekilmesini sağladı."- "Korumasının, Kaymakam Bingöl'ü tanıtmasına rağmen kimse dinlemedi"Adil Aydın da Vefa Sosyal Destek Grubunda kamu görevlisi olarak görevlerini yaptıklarını anlattı.Çalışmalarını engellemeye çalışanların üzerlerine geldiğini, bağırıp hakaret ettiğini belirten Aydın, "Kaymakam da olayın içerisindeydi. Grup daha sonra yaklaşık 20 kişi oldu. Korumasının, bu sırada Kaymakam Bingöl'ü tanıtmasına rağmen kimse dinlemedi." diye konuştu.Görgü tanıklarından Hürü Bayrak da grubun çalışmasının engellenmeye çalışıldığını anlatarak "Bir grup iki farklı taraftan kameraya kayıt alıyordu. Daha sonra saldırıya geçtiler. Kaymakam Oğuzhan Bingöl'e kasıtlı yapıldığını gördüm. Bence kasıtlı yapılan bir saldırı." ifadesini kullandı.- OlayValilikçe olaya ilişkin 15 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubunca gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki Yıldırım, dün itiraz üzerine tutuklanmıştı.
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