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        Haberler Bilgi Gündem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Diyanet İşleri personel alımı başvuru tarihi, şartları, kadro dağılımı

        Diyanet ve Çalışma Bakanlığı toplamda 19 personel alıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bilişim personeli; Diyanet İşleri ise müfettiş yardımcısı olmak üzere toplamda 19 personel alımı yapıyor. Başvuruların devam ettiği iş ilanında adayları ikinci bir sınav daha bekliyor. İşte, Diyanet İşleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı detayları, başvuru tarihleri ve şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 08:49 Güncelleme: 24.09.2024 - 08:53
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        • 1

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 9 sözleşmeli bilişim personeli; Diyanet İşleri ise 10 müfettiş yardımcısı alıyor. İş ilanlarıyla ilgilenen adayların, çevrim içi başvurularını tamamladıktan sonra ikinci aşama olarak sınava girmesi gerekiyor. İşte, Diyanet İşleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı detayları, başvuru tarihleri ve şartları...

        • 2

          ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 9 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 9 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Adaylar, 2023 veya 2024 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yüzde 30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak sınava alınacak.

        • 3

          ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

          Sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak çift aşamalı sınavı geçen adaylar, kadroya alınacak. İlgilenenlerin 11 Eylül ile 25 Eylül tarihleri arasında saat 23:59’a kadar, 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresinden başvuruların yapmaları gerekiyor.

        • 4

          DİYANET İŞLERİ 10 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIYOR

          Diyanet İşleri, merkez teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10 müfettiş yardımcısı alıyor.

        • 5

          DİYANET İŞLERİ 10 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ

          İlgilenen adayların 23 Eylül ile 4 Ekim 2024 tarihleri arasında 'https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav' üzerinden başvurması gerekiyor.

          Adaylar 13 Ekim tarihinde, saat 10.00'da Ankara'da yapılacak olan yazılı ve sözlü sınava girecek. Ardından 11 Kasım 2024 tarihinde Ankara'da başka bir sözlü sınav daha yapılacak.

        • 6

          Başvuru yapan adaylar başvuru tarihleri içerisinde 330 TL sınav başvuru ücretini ödemesi gerekiyor.

          Yazılı sınav konuları;

          - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

          - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın diğer mevzuatı.

          - Devlet Memurları Kanunu.

          - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

          - 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

          - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu.

          - Türkçe kompozisyon.

          - Arapça

          Sözlü sınav konuları;

          - Kur’an-ı Kerim tilaveti ve anlamı,

          - Tefsir,

          - Hadis,

          - Akaid,

          - Fıkıh,

          - Siyer-i Nebi,

          - Türk-İslam Tarihi,

          - Genel Kültür,

          - Yazılı sınav konuları.

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