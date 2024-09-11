Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK ve Diyanet İşleri personel alımı başvuru tarihi, şartları, kadro dağılımı

        SGK, Diyanet ve Bakanlık 89 personel alıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK ve Diyanet İşleri farklı pozisyonlarda görevlendirmek üzere toplamda toplamda 89 personel alımı yapacağını açıkladı. İlgilenen adaylar için başvuru tarihleri belirlenirken; Diyanet ve Bakanlık işe alım için adayları çift aşamalı bir sınava tabi tutacak. İşte, SGK, Diyanet İşleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı detayları, başvuru tarihleri ve şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 9, SGK ise 70 sözleşmeli bilişim personeli alıyor. Öte yandan Diyanet İşleri de 10 müfettiş yardımcısı alacağını açıkladı. Üç ilanda da başvurular çevrim içi olarak alınsa da adaylar daha sonra Diyanet ve Bakanlık için çift aşamalı olan başka bir sınava daha girmek zorunda. İşte, SGK, Diyanet İşleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı detayları, başvuru tarihleri ve şartları...

        • 2

          ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 9 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 9 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Adaylar, 2023 veya 2024 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yüzde 30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak sınava alınacak.

        • 3

          ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

          Sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak çift aşamalı sınavı geçen adaylar, kadroya alınacak. İlgilenenlerin 11 Eylül ile 25 Eylül tarihleri arasında saat 23:59’a kadar, 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresinden başvuruların yapmaları gerekiyor.

        • 4

          SGK 70 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

          SGK, bilgisayar, elektronik ve yazılım mühendisliği gibi birçok kadroda toplamda 70 sözleşmeli bilişim personeli alıyor.

        • 5

          SGK 70 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ

          Adaylar; KPSSP3 ve YDS puan ortalaması ile sözlü sınavdan alınan nota göre seçilecek. Başvurular 2 Eylül ile 16 Eylül 2024 tarihleri arasında 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresi üzerinden yapılacak.

        • 6

          DİYANET İŞLERİ 10 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIYOR

          Diyanet İşleri, merkez teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10 müfettiş yardımcısı alıyor.

        • 7

          DİYANET İŞLERİ 10 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ

          İlgilenen adayların 23 Eylül ile 4 Ekim 2024 tarihleri arasında 'https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav' üzerinden başvurması gerekiyor.

          Adaylar 13 Ekim tarihinde, saat 10.00'da Ankara'da yapılacak olan yazılı ve sözlü sınava girecek.

        • 8

          Yazılı sınav konuları;

          - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

          - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın diğer mevzuatı.

          - Devlet Memurları Kanunu.

          - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

          - 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

          - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu.

          - Türkçe kompozisyon.

          - Arapça

          Sözlü sınav konuları;

          - Kur’an-ı Kerim tilaveti ve anlamı,

          - Tefsir,

          - Hadis,

          - Akaid,

          - Fıkıh,

          - Siyer-i Nebi,

          - Türk-İslam Tarihi,

          - Genel Kültür,

          - Yazılı sınav konuları.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Habertürk Anasayfa