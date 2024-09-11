SGK, Diyanet ve Bakanlık 89 personel alıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK ve Diyanet İşleri farklı pozisyonlarda görevlendirmek üzere toplamda toplamda 89 personel alımı yapacağını açıkladı. İlgilenen adaylar için başvuru tarihleri belirlenirken; Diyanet ve Bakanlık işe alım için adayları çift aşamalı bir sınava tabi tutacak. İşte, SGK, Diyanet İşleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı detayları, başvuru tarihleri ve şartları...
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 9, SGK ise 70 sözleşmeli bilişim personeli alıyor. Öte yandan Diyanet İşleri de 10 müfettiş yardımcısı alacağını açıkladı. Üç ilanda da başvurular çevrim içi olarak alınsa da adaylar daha sonra Diyanet ve Bakanlık için çift aşamalı olan başka bir sınava daha girmek zorunda. İşte, SGK, Diyanet İşleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı detayları, başvuru tarihleri ve şartları...
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 9 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 9 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Adaylar, 2023 veya 2024 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yüzde 30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak sınava alınacak.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ
Sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak çift aşamalı sınavı geçen adaylar, kadroya alınacak. İlgilenenlerin 11 Eylül ile 25 Eylül tarihleri arasında saat 23:59’a kadar, 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresinden başvuruların yapmaları gerekiyor.
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SGK 70 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
SGK, bilgisayar, elektronik ve yazılım mühendisliği gibi birçok kadroda toplamda 70 sözleşmeli bilişim personeli alıyor.
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SGK 70 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ
Adaylar; KPSSP3 ve YDS puan ortalaması ile sözlü sınavdan alınan nota göre seçilecek. Başvurular 2 Eylül ile 16 Eylül 2024 tarihleri arasında 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresi üzerinden yapılacak.
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DİYANET İŞLERİ 10 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIYOR
Diyanet İşleri, merkez teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10 müfettiş yardımcısı alıyor.
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DİYANET İŞLERİ 10 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ
İlgilenen adayların 23 Eylül ile 4 Ekim 2024 tarihleri arasında 'https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav' üzerinden başvurması gerekiyor.
Adaylar 13 Ekim tarihinde, saat 10.00'da Ankara'da yapılacak olan yazılı ve sözlü sınava girecek.
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Yazılı sınav konuları;
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
- Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın diğer mevzuatı.
- Devlet Memurları Kanunu.
- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.
- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu.
- Türkçe kompozisyon.
- Arapça
Sözlü sınav konuları;
- Kur’an-ı Kerim tilaveti ve anlamı,
- Tefsir,
- Hadis,
- Akaid,
- Fıkıh,
- Siyer-i Nebi,
- Türk-İslam Tarihi,
- Genel Kültür,
- Yazılı sınav konuları.