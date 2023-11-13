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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: SGK'ya 25 personel alınacak - İş-Yaşam Haberleri

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: SGK'ya 25 personel alınacak

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "KPSS puanı baz alınarak Sosyal Güvenlik Kurumumuza 25 müfettiş yardımcısı personel alımı gerçekleştiriyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 18:46 Güncelleme: 13.11.2023 - 18:55
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        Bakan Işıkhan: SGK'ya 25 personel alınacak
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu´na KPSS puanı baz alınarak 25 müfettiş yardımcısı alınacağını belirtti. Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

        "Sosyal Güvenlik Kurumumuza, KPSS puanı baz alınarak 25 Müfettiş Yardımcısı personel alımı gerçekleştiriyoruz. Yazılı sınav başvuru tarihi; 27 Kasım-8 Aralık, yazılı sınav tarihi, 10-11 Şubat. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum"

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