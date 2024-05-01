Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan 1 Mayıs paylaşımı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanması için görevi başında her türlü tahriklere karşı mücadele eden polisler ile emekçilere yürekten teşekkür etti.

Ülkemizin dört bir yanında #1Mayıs’ı kutlayan kıymetli emekçi kardeşlerimi selamlıyor, emek ve dayanışma günlerini kutluyorum.



1 Mayıs’ın huzur ve güven ortamında kutlanması için görevi başında her türlü tahriklere karşı mücadele eden emniyet teşkilatımıza, emekçilerimize… pic.twitter.com/c0tRpwWRo1 — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 1, 2024

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin dört bir yanında 1 Mayıs'ı kutlayan kıymetli emekçi kardeşlerimi selamlıyor, Emek ve Dayanışma Günlerini kutluyorum. 1 Mayıs'ın huzur ve güven ortamında kutlanması için görevi başında her türlü tahriklere karşı mücadele eden emniyet teşkilatımıza, emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim, milletimizin ve emekçilerimizin huzurunu bozmak isteyenlere fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.