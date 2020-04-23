İHA

Dün gece 00.00'dan itibaren belirli şartlar dışında İstanbul'un da aralarında olduğu 31 kent için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Getirilen kısıtlama kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis tarafından uygulama yapılmaya başlandı.

İHA'nın haberine göre, Taksim Meydan’da yapılan denetimler sırasında durdurulan İsmail Işık adlı kuryeye çalışma belgesini soran polisler, belgeyi göremeyince ceza kesmek istedi. Kurye patronunu arayarak polisle konuşturdu.

Uzun süre polisi ikna etmeye çalışan kuryeye, belgesi olmadığı için bin lira para cezası kesildi. Kuryenin patronuyla konuşan görevli polis memuru, "Belgeyi çıkarıp çocuğun eline vermen lazım ben nasıl inanayım bu çocuğa" dedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!