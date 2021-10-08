Çalışma Bakanlığı personel alımı yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından "Sevgili gençler; Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alımı yapacağız." dedi.

Bakan Bilgin "Başvurularınızı 12 Ekim 2021 itibarıyla yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.