Çalışma Bakanı Bilgin, Memur-Sen heyeti ile görüştü

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Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yalçın, ziyaretteki konuşmasında, 600 puanlık ek gösterge artışının önemli olduğunu belirterek, "Emekli kamu görevlilerinin ekonomik durumunu iyileştirmek ve onları refaha kavuşturmak için ek gösterge artışına ilave olarak, tazminat yansıtma oranlarında da yapılacak bir iyileştirme beklentileri karşılayacak ve genel bir memnuniyet üretecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"EMEKLİ AYLIĞI DAĞILIMI NOKTASINDA ADİL SONUÇ ÜRETECEK BİR KANUN TEKLİFİ MEVLİS'E GETİRİLMELİ"

Yalçın, ek gösterge düzenlemesinde bazı unvanların emekli aylıklarında daha yüksek artış sağlayabilecek şekilde ele alınmasının mevcut hiyerarşik yapıyı bozabileceğine dikkati çekerek, yükseköğrenim mezunu 2200 ek göstergedeki bir kamu görevlisinin ek göstergesinin 2800'e yükseltilmesine rağmen tazminat yansıtma oranının yükseltilmemesi sebebiyle bu çalışanın emekli aylığını sadece 118 lira artırdığını belirtti.

Fotoğraf: İHA

Yansıtma oranlarında artış talep eden Yalçın, "Tazminat yansıtma oranları arasına yeni kademeler konularak kamu görevlileri arasında emekli aylığı dağılımı noktasında adil sonuç üretecek bir kanun teklifi Meclise getirilmeli." ifadelerini kullandı.

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