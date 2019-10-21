'Çalışma arkadaşım odamdaki aynalar'

Selçuk Aydemir'in, 2015'te 'Çok Satanlar Listesi'nde yer alan ilk kitabı 'Mahalleden Arkadaşlar' ile aynı adla sinemaya uyarladığı filmde çocukluk günlerini yaşadığı 1990'lı yılları beyazperdeye taşıyacak.

TR 40 33 Productions yapımı olan, gösterime 27 Mart'ta girecek 'Mahalleden Arkadaşlar'da başrolleri Nurgül Yeşilçay, Alper Kul ve Esat Polat Güler paylaştı.

Selçuk Aydemir'in annesi İlknur Aydemir'i Nurgül Yeşilçay canlandırdı.

Selçuk Aydemir'in çocukluğunu canlandıran Güler, rolü ve film hakkında şunları söyledi; "Oyuncu olmak için bence insanın kapasitesini ve mimiklerini çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu yüzden de benim en iyi rol çalışma arkadaşım odamdaki aynamdır. Ayna karşısında kendi kendime ve her sahnede kendimden yeni bir şey keşfederek, sette de Selçuk Hoca ve oyuncu koçumuz ile çok eğlenerek çalıştık. Selçuk Hoca ile göz göze geldiğimizde, bana ne demek istediğini cümle kurmadan anlıyordum. Büyük oynadığımı mı anlatıyor, hızlı mı oyun veriyorum, beni uyarıyor ve hemen anlıyordum. Rolümü, kafasındaki gibi yaptığım zamanda da 'Çok güzel, çok güzel' cümlelerini duyuyordum. Ve 'Tamam, bu sahne de cepte' diyordum. Bu enerji sayesinde zorlandığım hatta yorulduğum sahnem bile olmadı."