Çalışırken yaralanan Gürcistanlı, yardımseverler sayesinde sağlığına kavuştu

AA

Gürcistan uyruklu Giorgi Cxakala (58),4 yıl önce eşi Maia, kızı Madonna ve 12 yaşındaki otizmli torunu Aleksi ile Rize'nin Fındıklı ilçesine yerleşti. Burada bir süre tarım işçiliği yapan Cxakala, daha sonra mobilya atölyelerinde çalışmaya başladı.

Cxakala, iş kazası sonucu sol ayağına kalas düşmesi nedeniyle yaralandı. Tedavi gördüğü sürede çalışmaya devam eden Cxakala'nın bu kez de diğer ayağına kalas düştü.

Yaralı halde çalışmaya devam eden Cxakala, her iki ayağının iltihap toplaması üzerine yürüyemeyecek duruma gelince Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosluğundan yardım talep etti.

Konsolosluğun bir miktar destekte bulunduğu Cxakala, özellikle Gürcistan'da bulunan Türk vatandaşlarına yardım faaliyetlerinde bulunan Mağdur Aileler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğine yönlendirildi.

Dernek başkanı Nuriye Kaputoğlu ve yönetimi, ziyaret ettikleri Cxakala ailesinin, ilk etapta maddi ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı, ardından İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşerek Giorgi Cxakala'nın tedavisi için izlenecek süreci belirledi.

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe öncülüğünde tetkikleri yapılan Cxakala'nın, ayağındaki iltihap temizlendi. Uzun süreli iltihap nedeniyle derisinin çürüdüğü anlaşılan hasta, Prof. Dr. Rüştü Köse tarafından özel klinikte ameliyat edildi.

Cxakala'nın baldırından alınan doku, ameliyatla sağ ayağına yerleştirildi. Bir aylık tedavi sürecinde üç kez ameliyat olan Cxakala, tedavisi evde sürdürülmek üzere taburcu edildi.

Mağdur Aileler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, bu sürede hayırseverlerin desteğiyle ailenin ihtiyaçlarını karşılayarak üç aylık kirasını ödedi.

Cxakala'nın tüm sağlık giderleri, yetkililerin desteği ve hayırseverler tarafından karşılanırken, Prof. Dr. Köse ise ameliyatı ücretsiz gerçekleştirdi.

- "Türk vatandaşı gibi hissettik kendimizi"

Cxakala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ay zor bir dönem geçirdiğini belirterek, tedavi gördüğü süre içerisinde kendisine büyük destek verildiğini söyledi.

Herkesten ilgi gördüğünü dile getiren Cxakala, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Çok yardım ettiler. Çok masraf yaptılar, ilaçlarımı aldılar. Ben kendimi o kadar düşünemezdim. Bu kadar masrafın altından kalkamazdım. Hasta olduğum dönemde üç aylık kiramı ödediler. Kumanya yardımı yaptılar." dedi.

Madonna Cxakala ise babasının hasta olduğu dönemde yardımlarına hemen cevap verildiğini belirterek, "Kendimizi hiç yalnız hissetmedik burada. Aynı Türk vatandaşı gibi hissettik kendimizi. Türk vatandaşlarına yapılan her türlü desteği ve hizmeti aldık. Biz yalnız hissetmedik kendimizi. Çok zor günler geçirdik ama Allah'a şükür, Nuriye abla ve devlet sayesinde her şeyi yaptık." diye konuştu.

- "Dil, din, ırk ayrımımız yok"

Dernek başkanı Nuriye Kaputoğlu da derneğin kuruluş amacının, Gürcistan'da bulunan Türk vatandaşlarına yardım olduğunu, yıllar geçtikçe gelişerek Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu vatandaşlara da destek sağladıklarını ifade etti.

Giorgi Cxakala'nın, kendilerine konsolosluk aracılığıyla ulaştığını, çalışamadığını, sigortası olmadığı için tedavi masraflarını karşılayamadığını aktardığını belirten Kaputoğlu, her kesimden destek verildiğini ve tedavi sürecini tamamladıklarını söyledi.

Kaputoğlu, din, dil, ırk ayrımı olmaksızın ellerinden geldiğince herkese yardım etmeye çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde bu kardeşlerimize de yardım ettik. Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosluğu, Sağlık İl Müdürü Mustafa Tepe, Rüştü hocamız her zaman destek oldu. Devletimizden Allah bin kere razı olsun. Hangi vatandaş olursa olsun, aynı desteği veriyor. İyi ki merhametli insanlar var. Eller bir oldu mu, işler yarım kalmıyor. Rabbim devletimize zeval vermesin. Güçlü olalım ki el uzatana el uzatalım."