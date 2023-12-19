Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi son durum: Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?
Çalışan emeklililere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri yakından takip ediliyor. 4 milyondan fazla emeklinin gündeminde yer alan çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemelerinde tarih araştırması sıklaştı. TBMM'de kabul edilen çalışan emeklilere 5 bin ikramiye ödemesi düzenlemesi için gözler Bakanlık'tan gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. İşte, "Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak?" sorusunun yanıtına dair bilgiler...
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağı açıklandı. Başlangıçta kapsam dışında tutulan çalışan emekliye ise müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, çalışan emeklilerin de 5000 TL ikramiyeye dâhil edildiğini duyurdu. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak, hangi gün verilecek? İşte, konuya dair güncel bilgiler...
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ÇALIŞANEMEKLİLERE DE BİR DEFAYA MAHSUS 5 BİN TL YATIRILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Aralık günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesine de değindi.
Erdoğan, "Çalışan emeklilerimizde serzenişlere sebep olan sıkıntıyı gideriyoruz. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'e bin lirayı süratle yatıracağız" ifadelerini kullandı.
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"EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.
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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi ile ilgili açıklama geldi.
Bakan Işıkhan, ödeme takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.
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TEKLİF MECLİS KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ
Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.
Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.
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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?
Teklifin yasalaşması ile birlikte daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.
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