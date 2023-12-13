Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi ne zaman, hangi tarihlerde yatacak?
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri milyonlarca Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. 6 Aralık'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışan emeklilerimizde serzenişe sebep olan konuya da el attık. Çalışan emeklilerimizin de hesabına 5'er bin TL'yi süratle yatıracağız." ifadelerini kullandı. İşte 2023 çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...
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Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olarak ödenen 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemelerinden 10 milyon 430 bin çalışmayan emekli yararlanmıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan çiftçiler, Bağ-Kur'lu ve çalışan toplamda 4 milyon 689 bin çalışana da emekli 5 bin TL ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklen çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri emekli maaşının alındığı banka hesaplarına yatırılacak. İşte 2023 çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödeme tarihlerine ilişkin detaylar...
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10 MİLYON 430 BİN ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı.
Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik." ifadelerini kullanmıştı.
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"EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI!
6 Aralık'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip "Çalışan emeklilerimizde serzenişe sebep olan konuya da el attık. Çalışan emeklilerimizin de hesabına 5'er bin TL'yi süratle yatıracağız. Üniversiteli gençlerimize seçim öncesi verdiğimiz ücretsiz internet ve teknoloji desteği sözümüzü tuttuk. Doğal gaz tüketim desteğini düzenli yardımlara dahil ettik." ifadelerini kullandı.
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5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız" açıklamasında bulundu. Teklifin Meclis’ten geçmesi durumunda emekli ikramiyelerinin 15 Aralık’tan itibaren ödenmesi bekleniyor.
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ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANAMADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.
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DÜZENLEME TORBA YASA İLE MECLİS'TE
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM’de görüşülmeye başlanacak torba yasaya 80. Madde olarak eklendi. Daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak.
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"4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK"
Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.
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"15 MİLYON 120 BİN EMEKLİNİN TAMAMINA ÖDENMİŞ OLACAK"
Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.
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